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Баффет назвал необходимую для счастья сумму денег

Баффет назвал необходимую для счастья сумму денег
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Уоррен Баффет заявил, что хотел бы иметь годовой доход в 100 тысяч долларов. Такая сумма позволила бы американскому инвестору чувствовать себя счастливым. Слова Баффета передаёт PBS Newshour.
Средний доход домохозяйства в США в 2015 году составлял 55,8 тысячи долларов. Журнал Forbes оценивает состояние Баффета в 76,1 миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей планеты. Уоррен Баффет также известен как один из самых крупных благотворителей в истории.
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Forbes
Уоррен Баффет
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