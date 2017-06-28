Керчь признали древнейшим городом России

Ученый совет Института археологии РАН признал античный Пантикапей, руины которого расположены на территории современной Керчи, самым древним городом России. До момента воссоединения полуострова с РФ древнейшим городом страны считался дагестанский Дербент, которому более 2000 лет.

В Крыму надеются, что новый статус города поспособствует привлечению туристов в регион, а также поможет решить вопрос с обустройством древних памятников, расположенных на территории Керчи.

- Три года мы шли к этому: проводились исследования, экспертизы обнаруженных при раскопках предметов, - рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. - После доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова совет ученых признал город древнейшим. Он был основан в промежутке между 610 и 590 годом до нашей эры. Теперь мы можем утверждать, что в России не существует более древнего города, чем Керчь.

Сейчас заповедник готовит документы в президиум РАН и правительство России , чтобы эта дата была официально зафиксирована.

На территории Керчи находится множество памятников истории и архитектуры, относящихся к различным эпохам. Например, склеп Деметры, руины древнего Нимфея (храма нимф), Митридатская лестница, городище Мирмекий и другие.