Питерский депутат предлагает наказывать неверных мужей исправительными работами

В Законодательном собрании Ленинградской области предложили наказывать за супружеские измены. С такой инициативой выступил депутат Владимир Петров . Об этом сообщает портал LIFE

«Дело в том, что Семейным кодексом и сложившейся практикой у нас предусмотрено всего два выхода из состояния адюльтера: это развод и прощение. А учитывая, что у нас политика государства направлена на то, чтобы всё-таки сохранять семьи, Госдума , на мой взгляд, должна сделать следующий шаг и продумать возможный механизм наказания за супружескую измену», - заявил Петров.

Петров предлагает в качестве наказания рассматривать исправительные работы или домашний арест. Депутат добавил, что тяжесть наказания должна соответствовать тяжести проступка. Предложение Петрова касается исключительно неверности мужей, но никак не затрагивает измен со стороны жён. Подобную избирательность парламентарий объяснил тем, что «верит женщинам». Ранее депутат предлагал легализовать работу магов.