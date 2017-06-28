Золотую медаль дочери чиновницы из Адыгеи признали заслуженной

Министерство образования Республики Адыгея пришло к выводу, что ученица школы в Тахтамукайском районе – дочь местной чиновницы – заслуженно получила свою медаль. «Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными», – говорится в сообщении на сайте правительства Адыгеи.

Сообщается также, что все выпускники тахтамукайской школы №1 получили документы о среднем общем образовании, правда, с задержкой в несколько дней из-за проверки.

Напомним, во время торжественного вечера в Тахтамукайском районе одна из медалисток обвинила одноклассницу, дочь чиновника в районной системе образования, в незаслуженном получении медали «За особые успехи в учении». Выступление девушки было опубликовано в интернете и быстро распространилось в Сети.

В результате чиновницу из Тахтамукайского района Адыгеи уволили за то, что ее дочь получила якобы «незаслуженную медаль». Девушка добровольно сдала свою награду. Сообщалось, что выпускница заработала 33 балла по математике, 56 – по обществознанию и 69 – по русскому языку.