На Тайване обнаружили семью нестареющих женщин

На острове Тайвань в Тихом океане проживает удивительная семья, женщины которой не стареют. Об этом сообщила интернет-газета «Утро.ru».

Сначала пользователи соцсетей следили за жизнью 41-летней дизайнера и блогера Сюй Луэр. Но оказалось, что ее сестры, 36- и 40-летняя Шэрон и Фэйфэй, тоже дадут фору своим ровесницам.

Шэрон (слева, 36 лет), Фэйфэй (40 лет), Сюй Луэр (справа, 41 год)

Шэрон (слева, 36 лет), Сюй Луэр (справа, 41 год), их мать (в центре, 63 года)

63-летняя мать семейства выглядит на 30 с небольшим хвостиком. Никто из них не скрывает секрета молодости, утверждая, что достаточно пить больше воды, исключить из рациона газировку, кушать свежие вощи и увлажнять кожу. Необходимо соблюдать трехразовый режим питания, иногда позволяя себе по утрам ароматный кофе. И конечно, не забывать вовремя ложиться спать, чтобы не тратить на эти глупости дневное время.

Местные жители называют женщин «семьей замороженных лет» и гордятся своими земляками, так или иначе прославившими их.

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