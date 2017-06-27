Кремы от загара признали опасными

Кремы от загара могут представлять серьёзный вред для человек. К такому выводу пришли эксперты МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщает портал Nation News

«Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников», — говорится в исследовании.

Причина токсичного воздействия кремов на кожу человека кроется в одном из их компонентов – авобензоне. Когда это вещество разлагается в хлорированной воде или при воздействии солнечных лучей, выделяются опасные химические соединения. Одним из таких веществ является хлорацетофенон, который используют полицейские при разгоне массовых беспорядков.