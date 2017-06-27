Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Кремы от загара признали опасными

Кремы от загара признали опасными
Фото:
Кремы от загара могут представлять серьёзный вред для человек. К такому выводу пришли эксперты МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщает портал Nation News.
«Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников», — говорится в исследовании.
Причина токсичного воздействия кремов на кожу человека кроется в одном из их компонентов – авобензоне. Когда это вещество разлагается в хлорированной воде или при воздействии солнечных лучей, выделяются опасные химические соединения. Одним из таких веществ является хлорацетофенон, который используют полицейские при разгоне массовых беспорядков.
Стиль жизни
МГУ
Оставить комментарий

Последние новости