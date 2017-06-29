Жители Сергиева Посада возмущены новым городским памятником, который посвящен выпускникам 1941 года. По их мнению, девушка, которая танцует вальс с молодым человеком, изображена слишком откровенно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Голые сиськи на скульптуре военных лет! Тетка, галопирующая вокруг сосредоточенного бревна. Как-то не так я себе вальс представляла», – рассказала собеседница издания.

Местные жители начали сбор подписей. Они считают, что скульптуру следует убрать с глаз и восстановить на ее месте клумбу.

Открытие памятника состоялось в среду, 28 июня, на бульваре Кузнецова.

Автором скульптуры является иерей церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери в поселке Власьево Тверской области Евгений Антонов , который также возглавляет Тверское отделение Союза художников России. По его словам, девушка «символизирует жизнь, мир, счастье». Юноша собран, внимателен и печален, так как в нем «заложено предчувствие войны».

Автор также отмечает, что у памятника «очень трагический смысл».