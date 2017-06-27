Россиян штрафуют за оставленные объедки в Турции

В Турции в одном из отелей ввели штраф за недоеденную постояльцами еду. В правилах указано, что администрация имеет право оштрафовать своего клиента, если он не съел больше половины. Об этом в группе «ВКонтакте» «Типичный турист» сообщила Марьяна Лешукова.

«В случае, если вы не доедаете пищу и оставляете еду в тарелке более половины, администрация отеля взимает штраф в размере 10 долларов. Убедительная просьба, рассчитывать свои силы – шведский стол означает, что вы можете неоднократно подходить к столу и брать добавку», - указано в правилах отеля.

По словам Лешуковой, в ресторане сотрудники заведения тщательно следят за нарушениями.

«Стоят надзиратели и проверяют, больше ли полтарелки съел турист», — рассказала женщина.

При этом в комментариях многие пользователи согласились с данной мерой. Они отмечают, что туристы берут еды больше, чем могут и планируют съесть, а потом оставляют несколько «надкусанных» тарелок.

После публикации информация о штрафе, администрация отменила данную меру.