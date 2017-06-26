Американку пристыдили за откровенный купальник

Жительнице Ноксвилла (американский штат Теннесси), которая надела купальник во время похода в бассейн, несколько раз сделали замечание. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет жених девушки.

По словам Тайлера Ньюмена (Tyler Newman), пара находилась у бассейна апартаментов Smoky Crossing Apartments. К его возлюбленной Тори Дженкинс (Tori Jenkins) несколько раз подошли сотрудники домов, предлагая девушке прикрыть ее купальник какой-либо одеждой. «Мой невесте предложили сменить купальный костюм, надеть сверху шорты или покинуть бассейн, за посещения которого мы заплатили 300 долларов», — написал мужчина.

Также Ньюмен рассказал, что во время разговора Дженкинс с руководством апартаментов, девушке снова указали на откровенную форму купальника, который не прикрывает ее ягодиц. Костюм назвали неподходящим для нахождения рядом с детьми. Также сотрудники домов сообщили, что внешний вид женщины посчитали неуместным из-за объемов ее фигуры.

Негативная критика сотрудников апартаментов в Facebook набрала более 32 тысяч лайков и почти 30 тысяч репостов. В комментария большинство пользователей поддержали Дженкинс и делали ей комплименты. Ньюмен поблагодарил всех причастных за положительные комментарии.

Ранее в июне сообщалось, что модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась на пляже в купальнике для журнала Glamour. Кадр, сделанный для издания, манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.