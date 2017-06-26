Назван город, где живет больше всего одиноких мужчин

Большинство российских мужчин, зарегистрированных на сайтах знакомств, проживает в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 3652 со ссылкой на данные социальной сети «Фотострана».

В Санкт-Петербурге около 8% всех мужчин регулярно встречаются с девушками, с которым знакомятся в интернете. На втором месте рейтинга – Крым (7,34%), третью строчку занимает Липецкая область (7,16%). В Москве регулярно знакомятся в интернете 6,58% мужчин. Пятёрку списка замыкает Ненецкий автономный округ. В десятку регионов России, где мужчины чаще всего пользуются сайтами знакомств, попали также Республика Коми, Ярославская область, Псковская область, Краснодарский край и Камчатский край.