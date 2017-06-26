Число российских туристов в Доминикане выросло на 300 процентов

Поток российских путешественников в Доминиканскую Республику в мае вырос более чем на 300 процентов по сравнению с тем же месяцем 2016 года. Такую информацию в понедельник, 26 июня, публикует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам директора представительства Минтуризма Доминиканы в России Галины Лысенко, в мае в стране побывали почти 20 тысяч россиян. За первые пять месяцев текущего года республику посетили около 100,3 тысячи отдыхающих из РФ. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016-го составил 225 процентов.

В прошлом году Доминикана приняла 132,6 тысячи российских гостей. Это почти на 100 процентов больше показателей 2015-го. Лысенко также спрогнозировала рост турпотока из России в Доминикану текущим летом на 20-30 процентов.

Кроме того, эксперт рассказала, что российские путешественники, как правило, тратят в республике больше денег, нежели американцы или европейцы. В целом расходы туристов в этом государстве в первые три месяца 2017 года составляли около 134 долларов на человека в сутки. Средняя продолжительность пребывания путешественников в Доминикане в данный период — около девяти дней.

Ранее АТОР сообщала, что поток российских отдыхающих в республику в сентябре 2016 года возрос почти на 200 процентов.