Жадность сорвала курортный сезон в Крыму

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что курортный сезон в Крыму был сорван из-за «жадности» крымских отельеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению АТОР, «успехи прошлого сезона в Крыму «вскружили» голову многим местным отельерам» и стали причиной роста цен на размещение в 2017 году, что отразилось на количестве туристов.

Туроператоры подчеркнули, что к сезону этого года «наиболее востребованные объекты размещения существенно повысили цены». «Рост цен в ряде объектов достигал 30 процентов в сравнении с прошлым годом. Такая политика крымских отельеров на фоне общего спада спроса на внутренний турпоток привела к значительному сокращению бронирований туров в Крым», - подчеркнули в АТОР.

По информации одного из агрегаторов пакетных туров, количество туристов в Крыму в абсолютных цифрах сократилось в 0,9 раза.

В то же время в АТОР отметили, что отельеры пытаются исправить ситуацию и возвращают цены на уровень 2016 года. Пока спецпредложения крымских гостиниц действуют только на июньские заезды.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упали на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. По ее словам, такие результаты связаны со стабилизацией курса рубля, что стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам. Кроме того, перелеты в Крым подорожали в полтора раза, а погода долгое время была неблагоприятной.