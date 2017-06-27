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Билеты в плацкарт можно будет купить со скидкой в 40 процентов
Со скидкой продаются билеты в конец вагона, с 33 по 37 места включительно, и на верхние боковые полки с нумерацией от 38 по 54.
На 20 процентов дешевле можно приобрести билеты в плацкартные вагоны на верхние полки с нумерацией от 2 по 32 включительно и на нижние боковых полки с нумерацией с 39 по 53.
Эти скидки не суммируются с детским тарифом и льготами на проезд школьников, предупреждают в РЖД. Школьники и так в каникулы могут ездить с 50 процентной скидкой, как, впрочем, и во время учебного года.
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