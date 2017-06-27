Билеты в плацкарт можно будет купить со скидкой в 40 процентов

Со скидкой продаются билеты в конец вагона, с 33 по 37 места включительно, и на верхние боковые полки с нумерацией от 38 по 54.

На 20 процентов дешевле можно приобрести билеты в плацкартные вагоны на верхние полки с нумерацией от 2 по 32 включительно и на нижние боковых полки с нумерацией с 39 по 53.