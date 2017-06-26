В Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом Аль Капоне

В одном из районов Нью-Йорка выставлен на продажу дом, в котором в 1920-х годах проживал американский преступник Аль Капоне. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, расположенный в Бруклине таунхаус с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и садом, продаётся за $2,85 млн.

Отмечается, что Капоне жил в этом доме в 1920-х годах, прежде чем переехал в Чикаго и стал «врагом государства номер один».

Ранее на аукционе в США почти за $19 тысяч была продана музыкальная пьеса Аль Капоне.