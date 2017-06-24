Назван главный секрет женского долголетия

Норвежские ученые пришли к выводу, что женщины, имеющие хорошее чувство юмора, имеют меньший риск преждевременно уйти из жизни.

В общей сложности специалисты проанализировали истории болезней 53 000 представительниц прекрасного пола. В результате они выяснили, что развитое чувство юмора предохраняет женщин от многих заболеваний.

Оказалось, что представительницы женской половины человечества с хорошим чувством юмора умирали от инфекций на 84 процентов, чем другие. Что касается сердечно-сосудистых недугов, то они на 73 процента реже встречались у юморных женщин.

По словам ученых, аналогичная закономерность действует и в отношении мужчин.