В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

Третий (максимальный) уровень опасности объявлен в девяти городах Италии из-за сильной жары и засухи. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В субботу под угрозой высоких температур окажутся Болонья, Больцано, Брешия, Перуджа и Турин, в воскресенье — Анкона, Капмобассо, Флоренция, Пескара и Перуджа. По данным метеопортала ilmeteo.it, столбик термометра преодолеет отметку 40 градусов.

В итальянском Минздраве отметили, что жара прежде всего повлияет на жителей из группы риска: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.