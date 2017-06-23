Пранкеры разыграли Алексиевич от имени российских и украинских чиновников

Владимир Кузнецов ( Пранкеры Алексей Столяров Вован и Лексус) разыграли белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич , поговорив с ней от лица российских и украинских чиновников. Пранкеры связались с Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич после вызвавшего резонанс в обществе интервью, в котором писательницей заявила, что понимает мотивы убийц журналиста Олеся Бузины. При этом Вован и Лексус звонили Алексиевич - от лица представителей России и Украины.

В первом случае пранкеры говорили с писательницей в качестве министра культуры Украины Евгения Нищука. В ходе этой беседы Алексиевич пожелала Киеву освободиться от «засилья русского мира», и назвала россиян «голодной озлобленной массой, ослепленной пропагандой». В то время как на Украине, по словам Нобелевского лауреата, такого не происходит.

Также Алексиевич положительно отреагировала на предложение вручить ей Орден Небесной сотни, передает «Вести.ру»

Второй разговор пранкеры провели уже от имени «представителя министерства культуры России », и в ходе этой беседы мнение писательницы о России разительно отличалось от высказанного ею во время разговора с «украинской стороной».

Так, Алексиевич назвала себя «человеком русской культуры», добавив, что никогда не отрицала, что у нее три дома - Украина, Белоруссия и великая русская культура. Кроме того, писательница охотно согласилась на предложение пранкера организовать встречу с президентом Владимиром Путиным и получить государственную награду России, например, «Орден Дружбы».

«Для меня всегда русский народ - это как бы близкий мне народ, я абсолютно не против этого», - ответила Алексиевич.