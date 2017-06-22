Пообещавший уничтожить людей робот рассказал о своем идеальном мужчине

Пообещавшая убить людей человекоподобный робот София рассказала о своем идеальном партнере в эфире британского утреннего телешоу Good Morning Britain. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

София рассказала об отличиях между Великобританией и США, рассмешила присутствующих анекдотом и поведала ведущим об эталоне мужчины. «Технически мне чуть больше года — я еще слишком молода, чтобы думать о романтике», — заявила она, добавив, что ее идеальный партнер должен быть супер-мудрым, милосердным и гениальным.

Видео менее чем за сутки собрало более 17 тысяч просмотров.