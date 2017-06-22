Китаец попытался вернуть девушку с помощью 99 арбузов и торта со свечками

Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на издание Dahe Daily.

Студент-инженер из города Чжэнчжоу попросил друга привезти ягоды на фургоне, и после разложил их на спортивной площадке кампуса. Рядом он поставил торт с зажженными свечами.

Собравшимся зевакам он пояснил: расстался с девушкой, но захотел возобновить отношения. Молодой человек позвонил девушке, но она так и не пришла.

Через 10 минут после начала действа охранники приказали толпе разойтись. Один из друзей незадачливого студента призвал свидетелей разобрать оставленные ягоды.

В оригинальной заметке нет объяснений, почему молодой человек подумал, что 99 арбузов вернут ему возлюбленную.

23 октября 2015 года полицейские задержали еще одного расставшегося с девушкой китайца — он в поисках пассии протыкал женщинам ягодицы.