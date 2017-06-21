Американцы оказались «большими лягушками в маленьком пруду»

Психологи из США объяснили стремление китайцев получать образование в ведущих университетах мира, сравнив их с «маленькими лягушками в большом пруду» и, напротив, желание американцев быть «большими лягушками в маленьком пруду». Соответствующее исследование опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science, о нем сообщает Общество личностной и социальной психологии (США).

Специалисты изучили эффект «большой лягушки в маленьком пруду» применительно к китайским и американским студентам. Проведенный учеными опрос показал, что успешные выпускники школ имеют разные мотивации по выбору места для продолжения учебы.

Примерно 29 процентов американцев европейского происхождения и 58 процентов китайцев выбирают высокорейтинговый вуз прежде. Они при этом руководствуются соображениями престижа, несмотря на то, что на новом месте, их достижения могут выглядеть скромнее на фоне других успешных учеников.

Остальные выпускники предпочитают быть «большими лягушками в маленьком пруду» — выбирают менее рейтинговый вуз, в котором, теме не менее, они могут также, как и в школе, выделяться на фоне остальных сверстников.

Специалисты делают вывод, что китайцы гораздо больше, чем американцы европейского происхождения, озабочены соображениями престижа. Причину этого ученые видят в культурных отличиях между людьми.