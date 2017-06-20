Отпуск без проблем

После нескольких поездок по путевке all inclusive в Турцию или Тунис человек рано или поздно задумывается о самостоятельном путешествии. Сразу возникают десятки, если не сотни вопросов: как не заблудиться в незнакомой стране; что делать, если не знаешь языка и обычаев; сколько денег брать с собой? Специально для читателей «Ленты.ру» автор крупнейшего telegram-канала о путешествиях Travelhacks Данис Сахабутдинов подготовил десять советов, которые позволят идеально спланировать и провести самостоятельный отпуск.

Я всего раз терял кошелек с картами. Это случилось в России, так что не доставило мне больших проблем, но с тех пор я делаю все возможное, чтобы сберечь себе нервы и время на тот случай, если такое повторится за границей.

— Беру с собой одну кредитку и две дебетовые карты (рублевую и долларовую/евровую). Еще одну кредитку оставляю дома, но храню ее номер в телефоне и помню CVV код (три цифры на оборотной стороне карты). Если потеряю кошелек на отдыхе — по крайней мере смогу купить через интернет обратный билет и, если что, забронировать номер в отеле.

— На всех картах установлен лимит расходов и снятия наличных. Я ставлю лимит в 30 000 рублей, и даже если у меня украдут карту, больше этой суммы воры снять или потратить не смогут.

— Копии паспортов, страховки и маршрута всегда храню в папке для документов во внешнем кармане рюкзака. Плюс их копии есть на флешке, которая всегда со мной, в «облаке» в интернете, в архиве в почтовом ящике, а также в приложении «ВКармане» на мобильном (рекомендую). Таким образом, у меня есть четыре удобных способа добраться до всех документов буквально за несколько секунд.

— Всегда покупайте туристическую страховку (ВЗР). За все время мне пришлось обратиться в больницу только один раз, но это окупило все страховки на 10 лет вперед. Перед поездкой стоит обратиться в страховую и попросить список больниц, с которыми они работают в городе или в стране вашего назначения. Это сэкономит время и деньги при наступлении экстренного случая, когда нет времени звонить в страховую. Кстати, зачастую ВЗР могут выдать при оформлении дополнительной медицинской страховки на работе или при оформлении карты в банке.

Первые три года в самостоятельных поездках я путешествовал с багажом, даже если ехал на неделю. Два года назад я начал брать с собой только ручную кладь. И не только потому, что авиакомпании стали вводить безбагажные тарифы, но потому, что так гораздо проще: вы экономите время в аэропорту, а шанс того, что потеряется багаж, становится равным нулю.

Плюс никому не нужно привозить сувениры. «Я путешествовал налегке», — универсальная отмазка, которая работает безотказно.

Обязательно заранее озаботьтесь вопросом, как будете добираться из аэропорта до города. Скачайте офлайн-карты на телефон — например Maps.me, чтобы не заблудиться.

Кстати, в Google Maps тоже можно сохранить участок карты для того, чтобы пользоваться без интернета.

Лайфхак: оранжевым цветом в Google Maps обозначены самые популярные места у пешеходов (Areas of Interest). В незнакомом месте можно идти сразу туда: там проводят время люди, а значит — там интересно.

Я покупаю местную сим-карту, даже если приезжаю всего на два-три дня. Обычно это недорого: за 10 евро вы получите от 1 до 10 гигабайт интернета — в зависимости от страны.

Симка выручит в любой ситуации: связаться с хостом на Airbnb или с отелем, дозвониться до местного гида, вызвать такси, найти место для ужина, выяснить рабочие часы музея и, конечно, запостить фото в Instagram.

Еще один плюс местной сим-карты — возможность планировать поездку на ходу и менять планы по мере необходимости. Симка с интернетом окупит себя трижды в любой поездке.

Чтобы ориентироваться в общественном транспорте, можно воспользоваться Google Maps: он легко строит маршруты общественного транспорта во многих городах — от Тбилиси до Берлина. В России с этой задачей лучше справляются «Яндекс.Карты».

Всегда смотрите предложения на туристические карты, которые дают возможность бесплатно (или со скидкой) посещать музеи и достопримечательности, а также включают проездной на общественный транспорт. Они всегда выгодны, если вы собираетесь зайти хотя бы в пару музеев и посмотреть разные части города за короткий срок.

Например, в апреле в Осло я купил карту Oslo Pass на 24 часа. Она стоила 42 евро. Большие деньги для карты, но я побывал в пяти музеях, которые в Норвегии замечательные, и много катался на транспорте по городу. 42 евро окупились с запасом. При этом в большинстве городов мира эти карты заметно дешевле. Например, в Петербурге за 3,3 тысячи рублей можно купить карту на два дня, дающую право посетить 20 музеев и пять экскурсий.

Выучите английский, и жизнь сразу изменится в лучшую сторону. Кроме того, перед поездкой стоит запомнить хотя бы несколько фраз на языке той страны, куда вы отправляетесь. Хотя бы «добрый день», «спасибо» и «пожалуйста».

Вряд ли вам придется общаться с местными жителями на какие-то узкие темы, однако если все-таки придется, серьезно выручит смартфон с местной сим-картой и приложение-переводчик — например, Google Translate или «Яндекс.Переводчик», которые неплохо работают в режиме реального времени и используют голосовой ввод.

Во-первых, не будьте одним из тех не самых умных людей, которые у входа в кафе проверяют отзывы на Foursquare, Google Maps или TripAdvisor. Просто зайдите и посмотрите, как там внутри. Не понравится — всегда можно уйти.

Главный совет: никогда не ешьте в туристических местах. В Праге в Старом городе или у Колизея в Риме обедать категорически нельзя (за очень редкими исключениями) — невкусно и дорого.

Советую искать места, где нет меню на английском и сидят только местные. Однако это не универсальное правило — многие приличные места переводят меню, в этом нет ничего плохого.

Пользуйтесь гидами и путеводителями для поиска мест, где поесть и выпить кофе. Например, в путеводителе Eater описаны лучшие кафе и рестораны почти 50 городов по всему миру.

Чтобы найти хороший кофе, просто вбейте в поисковик фразу «coffee third wave in [город, куда вы едете]». Выберите обзор в самом хипстерском издании и идите в любую кофейню из списка.

Кроме путеводителей, я пользуюсь только Google Maps. Там достаточно отзывов, чтобы понять, стоит идти в то или иное заведение или нет.

Как избежать толп туристов? Как найти магазин с нормальными сувенирами? Как попасть в «секретный бар» для своих? Чтобы ответить на эти вопросы, можно поймать и допросить местного жителя, а можно посмотреть «альтернативные» гиды и карты. Lonely Planet и TripAdvisor отбрасываем сразу.

Use-it.Travel — европейский проект, в котором добровольцы пишут лайфхаки и составляют альтернативные туристические карты своих городов. Доступны карты более 30 европейских городов. 34travel и Perrito-Burrito — русскоязычные сайты о путешествиях. Составляют путеводители в соавторстве с местными жителями. У 34travel уже более 80 путеводителей (или гайдов, как они их называют) по городам, у Perrito-Burito — несколько десятков. Like A Local — сайт, на котором можно заказать экскурсию у местного жителя или почитать советы и лайфхаки, помогающие самостоятельно организовать интересную прогулку.

Кроме того, можно попросить кого-нибудь с сайта Couchsurfing показать город или сделать то же самое в одной из многочисленных специализированных групп на Facebook. Вот далеко не полный их список.

Зависит от ваших запросов. Если вы путешествуете бюджетно, посмотрите Backpacker Index. Это рейтинг самых дешевых городов для бэкпекеров (бюджетных самостоятельных путешественников). В нем 136 городов: самый дешевый — Покхара в Непале (18 долларов в сутки), самый дорогой — Цюрих в Швейцарии (136 долларов в день).

В эту сумму входят кровать в хостеле, завтрак, обед и ужин, две поездки на общественном транспорте, билеты в один музей и три бокала пива. Рейтинг поможет составить общее понимание об уровне цен в разных странах.

Чтобы сопоставить цены в разных городах на продукты, такси или рестораны, воспользуйтесь сервисом Numbeo. Вот ссылка на сравнение цен в Москве и Праге в рублях. Сразу понятно, что за ужин на двоих в столице Чехии вы отдадите почти вдвое меньше, чем в Москве, однако продукты в среднем стоят одинаково.