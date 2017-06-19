Психологи рассказали, почему люди бывают одиноки

Исследователи из Чикаго заявили, что они провели исследование, которое показало, что у одиночества есть причина — люди начинают жить одни из-за своего эгоизма.

Ученые говорят о том, что им удалось обнаружить взаимосвязь между одиночеством и эгоизмом человека. Оказалось, что чем больше человек эгоистичен, тем более вероятно, что он не сможет найти себе вторую половину и будет жить в одиночестве, таким людям намного сложнее сойтись с кем-то и жить в паре.

Кроме того, долгое проживание без партнера также влияет на эгоизм, делая ее сильнее.

Исследователи следили за образом жизни нескольких сотен одиноких человек из США. Проанализировав все полученные данные эксперты пришли к выводу, что одиночество чаще всего это следствие эгоизма, который усугубляется по мере длительности уединенного существования.

Оказалось, что это работает по принципу замкнутого круга, поскольку чем дольше человек остается один, тем более эгоистичным он становится, а также работает ситуация и в обратном случае.

Исследователи говорят, что это печальные данные, поскольку людям необходимо общение, и истинное счастье и комфорт они приобретают именно через общение с себе подобными. Поэтому так важно не оставаться слишком долгое время в одиночестве. А также стоит задуматься о том, чтобы не вести себя слишком эгоистично по отношению к близким, а больше думать о них. Ученые говорят о том, что если вести себя менее эгоистично, то больше вероятность того, что получится с кем-то построить полноценные отношения

Ранее ученые доказали, что одиночество губительно для некоторых людей.