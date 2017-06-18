Сыну знаменитого тигра Амура подарили мяч на 9 месяцев

Тигренок Шерхан, сын знаменитого на всю страну своей дружбой с горным козлом тигра Амура, получил мяч в подарок на свой маленький праздник. Сегодня обитателю Приморского сафари-парка исполнилось 9 месяцев.

На видео тигренок активно играет с мячом, бьет его лапой, грызет, купает в небольшом водоеме. Судя по всему, новый подарок ему очень нравится. 60-килограммовый хищник, уже сейчас съедающий за один раз по 4 килограмма мяса, своим поведением больше напоминает котенка, чем серьезного хищника.

Шерхан появился на свет 18 сентября прошлого года. Его родителями стали тигрица Уссури и знаменитый на всю страну Амур. За трогательной историей дружбы тигра и горного козла Тимура следила вся страна. Козел предназначался тигру на съедение, но последний внезапно проникся к нему теплыми чувствами и несколько месяцев животные прожили бок о бок, вместе ели спали, гуляли.

Однако рано или поздно любой идиллии приходит конец. В результате нескольких стычек Тимур получил травмы и животных решили расселить. Амуру срочно нашли спутницу жизни, появилось потомство.

Маленький Шерхан дружелюбием пошел в своего отца: его лучшим другом является местный пес Табаки.