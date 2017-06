СМИ: гавайское каноэ завершило трехгодичное кругосветное путешествие

Двухкорпусное гавайское каноэ Hokulea вернулось к берегам Гонолулу спустя три года после начала своего кругосветного путешествия, пишет газета Hawaii News Now.

What a historic day! See photos of the #Hokulea homecoming ceremony here: https://t.co/6C538SKle3 #MalamaHonua pic.twitter.com/9X0Md7Ttcn

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) 17 июня 2017 г.

Десятки тысяч людей собрались в лагуне Мэджик Айленд (Magic Island), встречая судно и его экипаж с поздравлениями и слезами. В ходе торжественной церемонии возвращения на родину мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл вручил штурману судна ключ от города.

Hokulea makes long-awaited return to Oahu, marking end to 3-year worldwide voyage: https://t.co/xZWK1FhX5T… #MalamaHonua pic.twitter.com/otGyDrkhVK

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) 17 июня 2017 г.

Целью кругосветного путешествия было распространение идеи об экологической устойчивости и заботе о нашей планете. Экипаж использовал исключительно древние навигационные техники — с помощью наблюдения за положением звезд, Солнцем, волнами и птицами каноэ преодолело расстояние в 40 тысяч морских миль и побывало в 150 портах. В рамках путешествия судно заходило в гавани Таити, Бразилии, ЮАР, Кубы.

Hokulea makes long-awaited return to Oahu, marking end to 3-year worldwide voyage: https://t.co/vUWQS4lQuv #MalamaHonua pic.twitter.com/Zk7d5kLEQL

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) 17 июня 2017 г.

На планирование деталей плавания ушло шесть лет, еще более двух — на интенсивную подготовку экипажа.