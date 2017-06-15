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Стал известен самый популярный вопрос Путину в Twitter
По хэштегу #смотрюлинию вопрос про реновацию стал самым популярным в сообщестах микроблога Twitter.
Выяснилось, что пост про реновацию из Красноярска стал самым популярным в Twitter-сообществах.
Отметим, что микроблог захватил новый хэштег #смотрюлинию. По нему интернет-пользователи задавали свои вопросу президенту России.
Так, например, о любимом фильме Оливера Стоуна Путина спросил российский телеведущий Иван Ургант. Однако больше всего лайков набрал пост из Красноярска. Житель города заметил, что в том случае, если Москва против реновации, то готов принять участие в программе именно Красноярск.
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