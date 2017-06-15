Стал известен самый популярный вопрос Путину в Twitter

По хэштегу #смотрюлинию вопрос про реновацию стал самым популярным в сообщестах микроблога Twitter.

Выяснилось, что пост про реновацию из Красноярска стал самым популярным в Twitter-сообществах.

Отметим, что микроблог захватил новый хэштег #смотрюлинию. По нему интернет-пользователи задавали свои вопросу президенту России.