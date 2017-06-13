Названы худшие аэропорты мира

Международный аэропорт Кувейта возглавил рейтинг худших аэропортов мира. Список был составлен на основе опросов пассажиров компанией AirHelp, выплачивающей компенсации при задержке рейсов.

Второе место среди наименее привлекательных аэропортов получил лондонский Гатвик, а третью занял Манчестер. Примечательно, что всего в список вошли четыре британских аэропорта.

В десятке антирейтинга оказались также американский Ньюарк, аэропорт Мумбаи в Индии, Дубай в ОАЭ, международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке и Дели в Индии.

Кроме того, компания составила рейтинг лучших аэропортов. Больше всего положительных отзывов получил Чанги в Сингапуре, вторую строчку занял Мюнхен в Германии, в третью — аэропорт Гонконга.