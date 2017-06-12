Автомобилисты выстроили фигуру двуглавого орла из 100 машин в Воронеже

Около ста автомобилистов в Воронеже поздравили горожан с Днем России, выстроив свои авто в виде фигуры двуглавого орла. Об этом сообщили сами участники группы Местоположение ДПС Воронеж AutoVoronezh Online в "ВКонтакте".

Автолюбители собрались специально ко Дню России на парковке ТРЦ Сити-парк "Град". Несколько часов они выстраивали сложную фигуру под дождем.

"Дорогие друзья, поздравляем Вас с национальным праздником С Днем России! Желаем процветания и светлого будущего, блестящих побед и стабильного успеха", - написали организаторы в социальных сетях.

Ранее участники группы уже устраивали подобные флешмобы перед значимыми праздниками. К 9 мая они выстроили автомобили в "танк", а к 8 марта из машин получился букет цветов.