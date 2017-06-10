В праздничные выходные нагрянет жара до 35 градусов

Комфортная погода продержится до конца длинных выходных, сообщил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев

В Москве в выходные температура будет держаться около 22 градусов, погода ожидается с переменной облачностью, редкими дождями. В День России еще на пару градусов потеплеет. А вот потом синоптики обещают нам дожди и понижение температуры. Хотя тут пока нет гарантии, до изменений погоды еще несколько дней, поэтому тепло может еще задержаться в регионе.

В Крыму, напротив, холодно и некомфортно. Температура 18-23 градуса. Это для солнечного Крыма, где уже начался отпускной сезон, прохладно. К тому же в регионе прогнозируется шквальный ветер, что не добавит комфорта отдыхающим.

В южных регионах, Краснодарском и Ставропольском крае, кратковременные дожди. В Калмыкии, Дагестане они будут сильными, с градом и порывами ветра. Днем 21-26 градусов.

Холодная погода с ночными морозами стоит на севере. Днем 11 градусов в Мурманской области, в Ненецком округе только 6 градусов, а на северо-западе Коми и вовсе 4 градуса. В Заполярье сейчас лето и должно быть намного теплее. Так в тех же широтах Красноярского края температура от 12 градусов на Таймыре до 26 в Эвенкии.

На большей части Приволжского округа дожди, преобладающая температура 18-23 градуса.

На южном Урале тепло, 19-24 градуса. В северных регионах - градусов на 5 ниже.

Аномально теплая погода на большей части Красноярского края и у Байкала. В центральных и южных регионах Красноярского края 24-29 градусов тепла, облачно, местами дожди, возможны грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Схожая погода в республиках Тыва и Хакасия. В Иркутской области хоть и с дождями, но очень жарко - 27-32 градуса. В Забайкальском крае - 30-35 градусов.

Дальний Восток прощается с дождями. К 12 июня они окончательно покинут Амурскую область, температура за выходные повысится с 22 до 29 градусов.

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