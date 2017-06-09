Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России

Общественная палата (ОП) РФ подвела промежуточные итоги экологической акции "Марафон добрых дел" и назвала 10 самых добрых городов России, среди которых первое место занял Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе палаты со ссылкой на инициатора акции, члена ОП Елену Сутормину.

Всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел", организованная ОП РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира, стартовала 1 марта. По просьбам участников акции срок ее проведения был продлен до 4 ноября.

"Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье - Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород", - цитирует Сутормину пресс-служба ОП РФ.

По ее словам, всего в рамках весеннего этапа акции россияне организовали свыше "35 тысяч экологических мероприятий". Так, участниками было проведено свыше 3 тыс. субботников, более 1,5 тыс. акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, а также порядка 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.

"За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1,6 тыс. населенных пунктов, которые доказали, что им небезразлична экологическая ситуация в стране", - заявила Сутормина, добавив, что в Общественной палате "довольны промежуточными результатами". Кроме этого член ОП РФ отметила большой интерес к акции со стороны жителей сельских районов. "И поэтому в ближайшее время Общественная палата РФ также представит рейтинг самых чистых сел страны", - подчеркнула она.

Рейтинг самых добрых участников

Помимо рейтинга городов, палатой был обнародован список самых добрых участников марафона, "которые сделали большие и хорошие дела для своего населенного пункта". Первое место, по словам Суторминой, заняла жительница города Химки Елена Баева, которая организовала масштабную акцию по сбору книг в пользу сгоревшей в Плесецке библиотеки.

"Для реализации проекта ей удалось подключить шесть городских библиотек и свыше 500 человек, пожертвовавших порядка 700 книг, - рассказала Сутормина. - Кроме того, Баева своими силами провела экологический праздник на базе одной из местных школ, в результате которого было собрано 3 тонны вторсырья и 28 кг батареек".

Второе место, согласно рейтингу, заняла сотрудница Рыбинского детского дома Елена Ильина, которая вместе с воспитанниками детского дома провела более 15 экологических акций. В частности, они организовали систему раздельного сбора мусора в детдоме, а также пожертвовали более 20 кг корма в приют для бездомных животных.

На третьем месте оказалась жительница города Тутаев Ярославской области Мария Исаева , которая "в одиночку собрала с горожан несколько тонн пластика, макулатуры и алюминия и на личном транспорте доставила вторсырье до Ярославля, где сдала на переработку".

Кроме того, в рейтинг самых добрых людей попала сотрудница средней школы №106 Волгограда Ирина Аллахвердиева, которая предложила рассматривать раздельный сбор мусора как дополнительный источник дохода, который можно направлять, например, на благоустройство учебного заведения. Подобный опыт, подчеркнула Сутормина, планируется распространить и на другие школы.

"Сегодня, когда сельские школы и школы малых городов особенно испытывают дефицит финансирования, раздельный сбор мусора должен рассматриваться не только как просветительское мероприятие, но и как источник дополнительных средств для благоустройства школ", - считает член ОП РФ.

В акции приняли участие школы со всей страны

По словам Суторминой, на данный момент в акции приняло участие более 2,6 тыс. школ со всей страны. Из них по количеству проведенных учениками экологических мероприятий "первое место заняла школа №422 из города Кронштадт, второе место - школа №215 в Санкт-Петербурге, третье - Скосырская средняя школа станицы Скосырская в Ростовской области".

"В общей сложности на долю школ пришлось более 20 тысяч экологических мероприятий, инициированных как самими учениками, так и руководством. Благодаря акции, в школы были привнесены новые экологические форматы, например благотворительные ярмарки по обмену вещами, направленные на формирование более ответственного отношения к потреблению", - заключила автор экологической акции.