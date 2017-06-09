Федор Конюхов первым в мире перелетит на воздушном шаре через Эльбрус

Известный священник-путешественник Федор Конюхов намерен стать первым в мире, кто перелетит на воздушном шаре через Эльбрус. Об этом РИА Новости сообщил его сын Оскар Конюхов

Ранее об этом заявлял президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев, который выступил инициатором проекта. По его словам, планируется лететь на двух тепловых аэростатах.

"Да, такие планы есть", — сказал Оскар Конюхов.

Федор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Всемирную популярность он приобрел после одиночного пересечения на гребной лодке Атлантического океана и кругосветного путешествия на воздушном шаре. В его "послужном списке" — восхождение на вершины всех частей света и кругосветное плавание на яхте без остановок.