Россия не привыкла к онлайн-шопингу

По доле пользователей e-commerce РФ в разы отстает от стран Европы

Доля россиян, делающих покупки в интернете, выросла в 2016 году с 20% до 23% населения. Несмотря на растущую популярность онлайн-ритейла, Россия все еще серьезно отстает от ведущих в этой сфере стран Европы, где этот показатель уже превышает 70%. Развитие сектора замедляют, в том числе, запрет на дистанционную продажу лекарств, алкоголя и ювелирных изделий.

В 2016 году доля россиян в возрасте 15-72 лет, покупающих товары и услуги в интернете, выросла с 20% до 23%, говорится в отчете Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" ( ВШЭ ). Среди пользователей интернета товары и услуги онлайн заказывают 30%. Исходя из оценки числа пользователей интернета в России в 80,5 млн (данные Российской ассоциации электронных коммуникаций), покупают в онлайне больше 24 млн человек.

Наиболее активно через интернет россияне приобретают одежду, обувь и спорттовары (48% онлайн-покупателей), предметы домашнего обихода (26%), электронику (14%). Меньше всего доверяют интернету при покупке "важных товаров для жизнеобеспечения" -- продуктов питания (9%) и медицинских товаров (10%). Также, согласно исследованию, набирает популярность безналичный расчет. За последние три года доля населения, оплатившего интернет-заказы с помощью банковской карты, выросла почти в 1,5 раза -- с 47 до 68% онлайн-покупателей.

Несмотря на рост, востребованность онлайн-покупок в России еще в два с лишним раза ниже, чем в странах Евросоюза (23% и 55% соответственно), а разрыв с лидерами Великобританией и Данией более чем трехкратный. Среди стран Европы меньше покупают в интернете только в Болгарии (17%) и Румынии (12%). Опыт зарубежных стран позволяет надеяться, что интернет-ритейл станет полноправной формой торговли по мере повышения доверия к нему населения, отмечают авторы исследования. Сейчас доверие к нему, по данным ВШЭ, полностью отсутствует у 19% россиян. Еще 37% потенциальных покупателей просто не испытывают потребности использовать новый способ торговли либо интереса к нему, а 54% предпочитают делать покупки лично, в офлайне.

Впрочем, ситуация все же меняется в пользу онлайн-торговли, отмечает руководитель службы аналитики "Яндекс.Маркета" Владислав Исмагилов. "Мы отмечаем рост числа тех, кто готов ради экономии времени автоматизировать целый ряд регулярных или бытовых покупок и перевести их в онлайн вместо поездок в торговые центры по выходным",-- говорит он. Именно экономия времени становится одним из главных факторов роста популярности онлайн-торговли, указывает господин Исмагилов, ссылаясь на данные совместного исследования "Яндекс.Маркета" и GfK. Кроме того, в последние пару лет серьезным драйвером для онлайн-ритейла, помимо одежды и обуви, стали товары для дома и дачи, которые на "Яндекс.Маркете" уже обошли по трафику такие "исторически крупнейшие" категории товаров, как электроника и бытовая техника, добавляет он.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющей крупнейших ритейлеров в этой сфере, считают оценки ВШЭ заниженными. По данным АКИТ, покупки онлайн делают не менее 40% населения в возрасте 15-72 лет, а среди интернет-пользователей этот уровень достигает 50-60%. Такие выводы в АКИТ сделали "на основе количественного анализа аудитории интернет-магазинов в РФ". При этом в ассоциации подчеркивают наличие сдерживающих развитие рынка факторов: за пределами легального поля пока находится целый ряд потенциальных сегментов онлайн-торговли, включая дистанционную продажу ювелирных изделий, лекарственных препаратов и алкоголя.

Роман Рожков