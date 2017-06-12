По всей стране празднуют День России

По всей стране 12 июня отмечают День России. 27 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете нашей страны. Во многих городах запланированы праздничные шествия, фестивали и концерты, передает канал "Россия 24".

В Екатеринбурге в День России пройдёт традиционное выступление хора. Певцы исполнят Гимн России и патриотические песни. В парке культуры и отдыха жителей города ждет насыщенная программа.

Одними из первых День России начали праздновать во Владивостоке. Там открылись десятки специальных площадок. Основными из них стали скверы и набережные в центре города и кампус Дальневосточного федерального университета. На Корабельной набережной, возле которой пришвартованы корабли Тихоокеанского флота, прошел парад байкеров. Колонна, украшенная государственной символикой, проехала по улицам города. На привокзальной площади горожане могли ознакомиться с бытом и традициями дальневосточного казачества.

Между тем, в Москве – столице нашей Родины — состоится более 150 мероприятий. В том числе, фестиваль "Многонациональная Россия" в центре города. Жители и гости города также смогут посмотреть выставочную экспозицию "Страна в деталях", демонстрирующую разнообразие всех регионов.

Кульминацией фестиваля станет музыкальный марафон с участием популярных национальных коллективов и исполнителей. Среди других центральных мероприятий — гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в парке Победы и музыкальный фестиваль в музее-заповеднике "Коломенское". Кроме того, на Поклонной горе состоится флешмоб, участники которого исполнят государственный гимн. Часть столичных музеев сегодня будет работать бесплатно, организаторы проведут также бесплатную экскурсию по музею-усадьбе "Царицыно".

В День России многие московские улицы станут пешеходными. Перекрывать движение начали в шесть утра. Нельзя проехать по Моховой улице, Охотному Ряду, Петровке и Театральному проезду. Позже для автомобилей закроют Ильинку, Варварку, Москворецкую улицу и Большой Москворецкий мост. Также пешеходным станет участок проспекта Сахарова, расположенный с внешней стороны Садового кольца. В 11 часов вечера ограничения снимут на всех дорогах, за исключением отрезка Тверской улицы от Пушкинской площади до Моховой. Движение по ней откроется во вторник в пять утра по Москве.