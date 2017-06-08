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Началась продажа билетов на первый в мире секс-круиз
Компания Original Group начала продажи билетов на секс-круиз под названием "Желание" по Адриатическому морю, который стартует в сентябре этого года. Купить билеты на криз смогут только пары, сообщается на сайте компании.
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Лайнер, рассчитанный на 690 человек, отправится в круиз с заходом в порты Италии, Словении и Хорватии. Как утверждает организатор круиза, "пассажиры смогут насладиться роскошной программой и получить оригинальный опыт". К услугам пассажиров игровые комнаты для взрослых, "провокационные тематические вечеринки", интим-магазины. На лайнере будет несколько зон: для полностью одетых гостей, тех, кто предпочитает минимум одежды и "голая" зона у бассейна.
Стоимость билетов составит от 2 883 до 10 996 долларов. Лайнер отправится из Венеции 26 сентября.
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