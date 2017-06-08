Роструд: Россиян ждут длинные выходные и короткая неделя

Роструде. Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя, напомнили "Российской газете"

В какой день недели лучше работается и почему Нерабочими будут дни с 10 по 12 июня включительно. При этом пятница не является предпраздничным днем, а значит работодатель не обязан делать его сокращенным. Однако он может сам принять такое решение и отпустить сотрудников на выходные пораньше, отметили в Роструде. У работодателя есть право объявить день сокращенным собственным решением.

Предстоящая неделя будет короткой - всего четыре рабочих дня, с 13 по 16 июня включительно.

Ну а следующие длинные выходные в этом году будут только осенью. Отдыхать будем с 4 по 6 ноября. И на этом все. Дальше - только новогодние каникулы.