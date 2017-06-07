Названо новое полезное свойство яиц

Американские медики обнаружили новое полезное свойство куриных яиц — их употребление способствует росту детей младшего возраста и снижению у них задержек развития. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Pediatrics, кратко о нем сообщает Университет Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Согласно оценкам ученых, в среднем при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза, по сравнению со случаями, когда продукт не используется для приготовления пищи.

К подобным выводам авторы пришли, проведя рандомизированное контролируемое исследование. В нем приняли участие эквадорские дети возрастом от шести до девяти месяцев, которые в течение шести месяцев съедали по одному яйцу в день. В их рационе также снижалось потребление подслащенных напитков. Полученные данные специалисты сравнили с контрольной группой, где яиц употреблялось меньше, а сладких напитков — больше.

Специалисты отмечают, что яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые особенно полезны растущему организму.