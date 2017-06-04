Патриарх объяснил бесполезность «телефончиков» при подключении к Святому духу

«Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся», — сказал патриарх.

По его словам, «точно так же Святой дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную». Однако он отметил, что подключиться к этому полю «никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума».

«К этой божественной силе мы подключаемся через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву. И голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону», — добавил Кирилл.

Он также указал, что в мире строятся храмы, потому что люди получают ответ от Бога в трудные моменты, «разумом и сердцем чувствуют Божие присутствие». Патриарх также считает, что необходимо крестить большинство младенцев «не только в нашей стране, а во всем мире, чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах».

В конце мая Кирилл заявил, что принимаемые в ряде западных стран законы о допустимости однополых браков, как и законы фашистской Германии, полностью противоречат нравственной природе человека.

Ранее в том же месяце он сообщил, что причины нападок на церковь всегда вызваны тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им.