Ученые нашли эффективное средство от бессонницы

Исследователи считают, что побороть бессонницу поможет употребление киви. В составе фрукта содержится сератонин. Именно этот гормон позволяет отвлечься от плохих мыслей и расслабиться, пишет Nation News.

Ученые провели эксперимент - добровольцы употребляли два плода в день за час до сна, что обеспечивало им продолжительный и комфортный сон.

Исследователи отметили, что на 35% сократилось у добровольцев и время для засыпания.