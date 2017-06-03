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Ученые нашли эффективное средство от бессонницы

Найдено эффективное средство от бессонницы
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Исследователи считают, что побороть бессонницу поможет употребление киви. В составе фрукта содержится сератонин. Именно этот гормон позволяет отвлечься от плохих мыслей и расслабиться, пишет Nation News.
Ученые провели эксперимент - добровольцы употребляли два плода в день за час до сна, что обеспечивало им продолжительный и комфортный сон.
Исследователи отметили, что на 35% сократилось у добровольцев и время для засыпания.
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