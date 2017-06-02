МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье до –20°C

В Московской области спасатели отправили жителям SMS-сообщения с предупреждением о резком похолодании до –20°C. В пресс-службе ведомства объяснили рассылку техническим сбоем. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва»

«Из-за технического сбоя, возникшего при передаче операторами сотовой связи сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях, жители Московской области получили SMS с предупреждением о возможных заморозках 3-4 июня до –20°C вместо –2°C» - заявили в ведомстве.

В настоящее время в ведомстве готовят исправленную информацию. Подмосковье ожидают заморозки до –2°C 3 и 4 июня.

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