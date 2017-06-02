Главные события у вас в почте
Скончался балетмейстер Мариинского театра Вихарев
В Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу театра.
«Сергей Геннадьевич Вихарев скоропостижно скончался сегодня», - говорится в сообщении.
Вихарев был одним из ведущих солистов в театре. Артист исполнял роли в спектаклях «Сильфида», «Спящая красавица», «Шопениана», «Жизель», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульета». Кроме того, участвовал в качестве первого исполнителя в постановках Олега Виноградова «Броненосец Потёмкин», «Витязь в тигровой шкуре», «Петрушка».