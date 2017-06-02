Названы продукты, от которых нужно отказаться с возрастом

Если молодость еще позволяет телу как-то сохраняться даже при употреблении очевидно неполезных продуктов питания, то в определенном возрасте этот принцип перестает действовать. Тем, кто после 30-ти и 40-ка хочет выглядеть моложе и стройнее, медики из США рекомендуют отказаться от определенной еды.

По словам экспертов, возраст между 30-ю и 40-ка годами становится «особенным» - в организме замедляются естественные процессы по выведению токсичных веществ и поддержанию стабильного уровня сахара в крови. В связи с этим привычная раньше еда может стать причиной серьезного роста веса и проблем с состоянием кожи и волос.

На страницах кулинарного журнала Steak Lovers специалисты порекомендовали вычеркнуть из рациона ряд продуктов тем, кто уже перешагнул 35-летний рубеж. В частности, они предложили ввести табу на сахар, обилие которого тормозит выработку белка коллагена и усиливает образование морщин. Особенно опасными, по их мнению, являются скрытые источники сахара, - такие как йогурты с разными наполнителями.

«Многие источники сахаров успешно скрыты под видом здоровых продуктов. Именно таковы йогурты с добавками. В них часто больше сахара на одну порцию, чем в плитке темного шоколада», - заявили эксперты.

Также, по их мнению, в возрасте после 30-ти нужно забыть о пакетированных фруктовых соках, газировке и сахарозаменителях.

Привычка пить пиво с возрастом усугубляет внешнее старение, так как из всех видов алкоголя оно наиболее сильно обезвоживает организм, а это прямой путь к морщинам. Ученые напоминают: в процессе старения организм все хуже метаболизирует алкоголь.

Еще по мере приближения к 40 годам лучше отказаться от белого хлеба, считают медики. Рафинированные углеводы, которые в большом количестве содержатся в изделиях из белой муки, быстро превращаются организмом в сахар, что способствует старению кожи и полноте.

Помимо указанных, организм с возрастом все хуже переносит процесс переваривания солений. Пристрастие к ним усугубляет внешние признаки старения – отечность, нездоровый тонус кожи, мешки под глазами, рассказали специалисты.