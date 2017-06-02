МЧС разослало предупреждение о заморозках в Подмосковье до –20°C

Жители Московской области получили предупреждение о заморозках до –20°C в связи с техническим сбоем. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС , передает агентство городских новостей "Москва".

"Из-за технического сбоя, возникшего при передаче операторами сотовой связи сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях, жители Московской области получили SMS с предупреждением о возможных заморозках 3-4 июня до –20°C, вместо –2°C" - сообщили в МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что в настоящее время к рассылке готовится сообщение с уточнением этих данных.

Ранее сообщалось, что в МЧС сообщили о заморозках в Подмосковье 3 и 4 июня.

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