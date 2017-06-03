МЧС объяснило присланную жителям Подмосковья SMS о морозе техническим сбоем

Причиной получения жителями столичного региона сообщения о двадцатиградусных морозах стал технический сбой. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве пояснили, что при передаче операторами сотовой связи предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях, до жителей Московской области дошла искаженная информация — в регионе в предстоящие выходные ожидается не -20 градусов, а -2 градуса по Цельсию.

29 мая на Москву обруушился ураган, жертвами которого стали 15 человек, ранены 208. В результате бедствия, по предварительным подсчетам, повреждены кровли более 180 зданий, от стихии пострадали примерно 1,9 тысячи машин, повалены 6,5 тысячи деревьев.

Представители столичных мобильных операторов рассказывали, что не смогли предупредить абонентов о надвигающемся на Москву урагане в понедельник, 29 мая, поскольку уведомление от МЧС пришло слишком поздно. В МЧС пояснили, что жителей не вовремя не оповестили из-за несогласованности работы дежурных офицеров.