Елизавета II обновила свой прежний рекорд!

Корона «отпраздновала» 177 лет со дня своего создания Королева Елизавета II , не поднимая лишнего шума, отпраздновала на днях еще одну знаменательную дату. Она отметила 64-летие своего правления. Таким образом ныне правящая монархиня обновила свой рекорд пребывания на престоле, который был установлен в сентябре прошлого года. Тогда Елизавета превзошла прежнюю рекордсменку, королеву Викторию, не дотянувшую всего полгода до 64 лет всего лишь полгода. Напомним, что Елизавета взошла на престол 2 июня 1951 года и на ее голову был возложен главный символ королевской власти – Корона Британской Империи. Вот пять любопытных фактов о самом важном атрибуте коронации.

Корона Британской Империи, считающаяся главной в коллекции корон британских королей, была создана в 1883 году мастерами ювелирной фирмы Rundell, Bridge & Co по заказу королевы Виктории. Хотя она украшена уникальными драгоценными камнями и выглядит более, чем внушительно, корона достаточно массивна. Однако прежний главный символ государственной власти — Корона Святого Эдварда была еще в 2 раза тяжелее и весила почти 3 с половиной килограмма. Эта реликвия в которую, по легенде носил еще Вильгельм Завоеватель, была уничтожена Кромвелем, но впоследствии воссоздана по прежним эскизам. Постоянное «место жительства» короны — Тауэр

В обычное время Корона Британской империи, как, впрочем и другие короны, хранится в Королевской Сокровищнице в Тауэре. Она покидает ее только раз в год, по случаю открытия очередной сессии парламента. И когда она покидает свое место в экспозиции, хранители музея помещают туда объявление: «Корона в настоящее время используется по назначению». В короне сияет один из 4 самых крупных ограненных бриллиантов в мире

Корона украшена одной из самых ценных драгоценных камней –бриллиантом в 317, 4 карат, носящем название Куллинан II. Это четвертый по величине камень подобного класса в мире. Впрочем, этот огромный камень – всего лишь часть колоссального алмаза, частью которого он является. Весь Каллинан, найденный в Африке в 1905 году, целиком весил 3 601 крат и был на тот момент самым крупным из найденных алмазом ювелирного качества. Впоследствии он был поделен на несколько камней, одним из которых и является Куллинан II, которым и была дополнительно украшена ранее изготовленная корона. Однако он — еще не самый крупный из «осколков» африканского алмаза - самый большой — Куллинан I красуется в скипетре британских королей.

Корону много раз переделывали

За всю историю своего существования корона неоднократно подвергалась переделкам. Ее дополняли новыми камнями (в том числе Куллинаном), и приспосабливали к требования очередного монарха. Одна из таких переделок состоялась, в частности, для коронации Елизаветы. Корона стала слишком тяжела для Елизаветы

Как уже упоминалось, главная корона Британской империи достаточно тяжела, она весит почти полтора килограмма. Поэтому 91-летняя Елизавета, хотя для своего возраста она находится в прекрасной форме, в этом году была вынуждена признать, что больше не сможет ее носить на голове. Поэтому, как было официально объявлено, отныне во время торжественного открытия Парламента, ее будут нести за ней на специальной бархатной подушечке назначенный королевой придворный.