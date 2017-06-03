МЧС предупредило об ухудшении погоды в 19 регионах России

МЧС России предупреждает об ухудшении погоды в 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов в субботу, 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«3 июня под воздействие неблагоприятных явлений подпадают Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Московская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Ярославская (области), Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельных районах Башкирии, Пермского края и Оренбургской области порывы ветра могут достигать 25-28 м/с.

Также в ряде регионов в ночное время ожидаются заморозки до -2 °С.

Ранее МЧС разъяснило ситуацию с рассылкой сообщений о заморозках до -20 °С в Подмосковье.