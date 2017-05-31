Экстремальная упаковка

Упаковка чемодана — худшее, что можно пережить накануне отпуска. Взять книжку или предпочесть «читалку» на телефоне? Положить еще один костюм или оставить только плавки? Наконец, брать ли чемодан или ограничиться рюкзаком и ручной кладью? После знакомства с нашим гидом по экстремальной упаковке вы не только сможете легко ответить на эти вопросы, но и начнете раздавать советы друзьям.

Кто умеет лучше всего упаковывать свои вещи — профессиональные путешественники, стюардессы, может быть, военные? Правильный ответ — военные. У них часто возникает необходимость брать с собой лишь самое нужное, складывать все с непревзойденной аккуратностью и в любой момент времени быть готовыми вспомнить, куда именно они положили зубную щетку, чистое белье или гранату. Их советы мы использовали как базу для нашей инструкции.

Знаете, как военнослужащие умудряются уместить в небольшой вещмешок столько провизии? Они постоянно практикуются, и это главный совет, который нужно помнить при обучении экстремальной упаковке.

Разложите все вещи, которые собираетесь взять с собой в отпуск, раскройте чемодан и начинайте. Пробуйте разные методы — носки в левый нижний угол, сорочки — в правый верхний. Повторить в обратном порядке.

Поверьте, перебрав пять или десять вариантов, вы поймете, что от того, в какой части чемодана лежит ваш ноутбук, зависит очень многое. Уверены, к концу упражнения вы с удивлением обнаружите, что после упаковки всех вещей в чемодане осталось свободное место.

Когда навыки переупаковки отточены, пора переходить к более сложным упражнениям. Военные советуют складывать вещи в чемодан в обратном порядке. То есть сначала мы упаковываем то, чем будем пользоваться реже всего, или то, что понадобится нам позднее всего (например, пижама или дополнительная пара брюк).

Соответственно, в последнюю очередь складываем то, что понадобится в первую очередь — лэптоп, если едете в командировку, или плавательный костюм, если отправляетесь в отпуск на море.

Если вы едете в отпуск с рюкзаком, помнить о весе вещей — чуть ли не первоочередная задача. В общих чертах правило такое: самые тяжелые предметы размещать в центральной части рюкзака, поближе к спинке. Так ваш позвоночник будет испытывать меньшую нагрузку.

С некоторым изменениями правило работает и для чемодана: средние по тяжести вещи кладем на дно, самые тяжелые — в середину, легкие — наверх.

Представьте, что играете в тетрис, только вместо кубиков — ваше нижнее белье. Носки нужно складывать друг в друга, а футболки, галстуки и ремни сворачивать в рулоны.

То же касается и громоздких вещей — курток, шарфов или спальных мешков. У верхней одежды заверните рукава вовнутрь и застегните молнию, а уже потом скрутите ее в колбаску. Таким образом, удастся высвободить еще немного места.

Другой способ упаковки, который стоит опробовать, — строительство стены из вещей. Представьте, что выкладываете забор. Обувь, пакеты с косметикой и техника — это ваши кирпичи, футболки, куртки, брюки — раствор между ними.

Помимо экономии пространства, такой способ упаковки позволит вашим вещам меньше перемещаться во время транспортировки. Когда виртуозно освоите этот метод, сможете сдавать в багаж даже бутылки с вином, не боясь, что они разобьются.

Когда все возможные способы упаковки более-менее освоены, у вас должно оставаться немного лишнего места внутри чемодана. Заполните его носками (сложенными друг в друга). Во-первых, после длительных прогулок в отпуске чистая пара никогда не будет лишней, во-вторых, без пустых мест ваши вещи не будут мотаться по чемодану при транспортировке.

Важный совет для девушек: не складывайте все яйца в одну коробку, то есть всю косметику в один пакет. Купите несколько небольших ziplock-пакетов и разложите ваши шампуни, гели для умывания и тушь по ним. Теперь вы сможете использовать их вместо носков из прошлого пункта — для заполнения пустого пространства.

Военные говорят, что если вы хотя бы секунду сомневаетесь в том, пригодится ли вам вещь в походе, то есть отпуске, — значит, она вам не нужна. Перед тем как складывать вещи в чемодан, поделите их на две кучки: в первую положите то, что вам абсолютно точно необходимо, во вторую (которая должна получиться больше) — то, без чего вы сможете обойтись. Сначала упаковывайте вещи из первой кучки, а уже после принимайтесь за вторую.

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