Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 миллионов

Житель Новосибирска купил лотерейный билет "Гослото "4 из 20", который обошелся ему в 100 рублей, и выиграл 300 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте "Столото".

Перед покупкой билета на сайте пользователю потребовалось выбрать 4 числа на каждом поле.

«Минимальная комбинация принесла ему целое состояние. Наверняка, прямо сейчас он пытается поверить, что все это происходит с ним на самом деле. Дорогой победитель! Это все правда! Вы на самом деле выиграли 300 миллионов. Теперь вам необходимо оформить этот выигрыш», — указано в сообщении.

Отмечается, что теперь победитель должен лично приехать в главный офис компании в Москве, чтобы оформить свой приз.

Ранее 21 мая в "Гослото "6 из 45" житель сочи выиграл 364 млн рублей. Его лотерейный билет стоил 700 рублей.