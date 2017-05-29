Штрафы за мусор предложено увеличить в разы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил полностью пересмотреть подход к «мусорной проблеме». Причем не только на уровне своего субъекта, но и на федеральном. По мнению главы региона, необходимо «в разы» поднять штрафы для нарушителей экологического законодательства — и юридических, и физических лиц. В Госдуме инициативу обещали рассмотреть. Однако в вопросе, какой эффект принесут новые меры, эксперты разделились.

По мнению губернатора, нынешний штраф в 2 тыс. рублей для физлиц никого остановить не способен, равно как и штрафы для юрлиц от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. К примеру, собственников земельных участков, на которые незаконно сваливается мусор, Александр Дрозденко предлагает штрафовать на сумму до 1 млн рублей.

— Владельцев транспортных средств, сваливающих мусор в леса и карьеры, также необходимо штрафовать, вплоть до конфискации техники, — считает губернатор.

Наконец, он предлагает кардинально изменить схему оплаты за вывоз отходов.

Александр Дрозденко записал видеоролик под красноречивым названием «Губернатор против мусора» на своем канале в YouTube: «Сейчас люди платят управляющим компаниям, которые, в свою очередь, находят транспортные компании, и те уже вывозят мусор. Мы, жители Ленобласти, зачастую видим, что мусоровозы везут мусор не на полигоны, а в наши карьеры, наши леса, сваливают на обочинах дорог. Система очень простая должна быть. Мы с вами должны платить за утилизацию мусора лицензированным полигонам. А уже полигоны платят транспортным компаниям за то, чтобы транспортные компании от нас мусор довезли до полигонов. Я буду предлагать всё это зафиксировать на уровне федерального законодательства».

Глава Ленобласти уточнил, что если его предложения отклонят или будут затягивать их рассмотрение, то он обратится к депутатам заксобрания региона, чтобы те «в порядке эксперимента» приняли такой документ конкретно для Ленобласти.

Председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрий Шевчук считает предложения актуальными.

— Конечно, есть и хорошо работающие транспортные компании. А есть и не очень. Тендеры часто выигрывают те, кто предлагает меньшую сумму по контракту. А на деле у них ни людей, ни машин нет. Потом приходят в управляющую организацию и говорят: мы мусор вывезти не можем, нам не на чем. Давайте мы просто отдадим вам половину денег по контракту, а вы отдадите мусор какому-нибудь дяде Васе, чтобы он выбросил его в ближайшую канаву, — пояснил эколог.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила «Известиям» , что предложение увеличить штрафы ей нравится.

— Не всегда помогают уговоры и просвещение, надо наказывать рублем. Могу привести пример. Сейчас в Думе рассматривается законопроект об увеличении штрафов за неисполнение предписаний Росприроднадзора. Представляете, за крупные экологические нарушения максимальный штраф с юрлиц — всего 20 тыс. рублей. Для крупного бизнеса это копейки. Естественно, многие предписания не выполняют, — посетовала она.

В ГД обещали обсудить и конфискацию транспортных средств нарушителей.

— Действительно, если бы автотранспорт можно было конфисковать, поставить на штрафстоянку, то мусоровозов-нарушителей стало бы меньше. Проблема в том, что за рулем мусоровоза, как правило, не владелец, а арендатор машины. Прокуратура даже в рамках уголовных дел не может изъять орудие совершения административного правонарушения у арендаторов, приходится всё возвращать собственнику. Хотя мы понимаем, что часто это фиктивные договоры аренды. Поэтому концептуально я за такую меру, но надо придумать работающий механизм, — сказала Ольга Тимофеева.

Она поддержала и предложение по поводу общего изменения системы оплаты за вывоз мусора.

— Существующая модель себя дискредитировала, ее надо менять. Новая модель, которая должна заработать с 2019 года, предусматривает, что в регионах появятся единые региональные операторы. Люди платят регоператору, и он будет нести ответственность за то, чтобы мусор из точки А попал в точку Б, а не куда-то в придорожные кусты, — отметила она.

Контроль за передвижениями грузовиков с мусором уже сейчас Александр Дрозденко предлагает наладить с помощью системы ГЛОНАСС.

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Константин Визирякин, эти инициативы вызваны сложной ситуацией между Петербургом и Ленобластью в деле утилизации мусора. В область основной мусор попадает из мегаполиса. А не имея тех рычагов, о которых говорил Александр Дрозденко, Ленобласть не может контролировать недобросовестных транспортировщиков преимущественно из Петербурга, которые выбрасывают отходы где попало и загрязняют природу соседнего региона.

— Проблема серьезная. Территориальные схемы обращения с отходами крупных городов-субъектов сейчас никак не состыкованы с терсхемами соседних регионов. Это касается Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области, Севастополя и Крыма. Вокруг озера Байкал три субъекта тоже должны как-то договориться, состыковать свои планы. Вместе с экспертами мы будем эту проблему решать, — рассказала Ольга Тимофеева.

Сопредседатель московской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк сообщил «Известиям», что описанная ситуация касается не только мегаполисов, но даже относительно небольших российских городов.

— Вы попробуйте отъехать от них немного, поищите ближайший лес и наверняка увидите там гору мусора. В лесу многие что-нибудь кидают, потому что «там не видно», — пояснил он.

При этом штрафами или отбором транспорта проблему принципиально не решить, уверен эксперт.

— Вопрос даже не в том, куда бросать мусор: мимо полигона или на полигон, а в том, что и там, и там хранить отходы плохо. Разница между этими местами в части негативного воздействия на окружающую среду невелика. Нужно закрывать эти бесполезные полигоны и наконец заняться созданием предприятий по переработке мусора, которых сейчас у нас нет, — отметил он.

У Ленобласти есть планы по созданию подобных производств, однако чтобы система реально заработала, необходимо еще около двух лет. В то же время губернатор региона считает, что уже с 1 января 2019 года выдача лицензий для открытия новых мусорных полигонов может производиться только при условии наличия оборудования для сортировки и переработки отходов.

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