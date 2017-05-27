Роуд-трип под кантри-музыку

Существует множество способов путешествовать по США, как и множество способов путешествовать вообще. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в классический роуд-трип по Штатам и рассказывает, что важно знать при планировании такой поездки.

Свой день рождения в этом году я провела за рулем арендованной машины на трассе номер 75, идущей от Тампы на север, и на трассе номер 10, протянувшейся от Лейк-Сити и Талахасси дальше на запад. Это был хороший день: солнце, ровные дороги, непривычные вывески и объявления вдоль обочин, McDonalds , одинаковые торговые плазы с одинаковым набором заведений: аптека, Starbucks , продуктовый магазин, кафе, магазин дешевой одежды. Церкви всех видов и сортов — показалось, что в США на каждую тысячу человек приходится своя разновидность верования или свой культ.

Встречается множество мотоциклов Harley Davidson, на которых владельцы едут врастопырку, как на лошади. Спортивных японских мотоциклов, популярных в Европе, почти не попадается.

Что надо понимать иностранцу, прежде чем арендовать автомобиль: низкая цена у малоизвестного дилера скорее всего является приманкой. На месте к указанной в рекламе цене прикрутят такую обязательную страховку, что она увеличится впятеро. С другой стороны, у известных дилеров действительно бывают дешевые предложения (чаще всего на уикенд), когда машину можно арендовать за восемь-девять долларов в сутки.

Важный момент: автомобили у дилеров по умолчанию не застрахованы ни по КАСКО, ни по ОСАГО. В Европе при аренде машины клиент платит свои 15-30 евро в день, как указано на сайте дилера, и на этом все, как правило, заканчивается: никаких дальнейших накруток. В США же ответственность за любую царапину размером «больше, чем десятицентовая монета», ложится на клиента. В некоторых штатах — например, в Техасе и Калифорнии — клиент может на свой страх и риск отказаться от страховки и заплатить только за аренду машины. В Калифорнии я однажды с усталости и в дождь таки въехала, паркуясь, в пожарный гидрант, и продырявленный бампер моего Nissan обошелся мне в 500 долларов. Гидрант не пострадал.

Во Флориде без страховки машину в аренду не дадут, потому что это запрещено местными законами. Так что фактическая стоимость аренды автомобиля во Флориде для иностранца всегда оказывается минимум в два раза выше указанной в рекламе дилера.

Есть четыре способа справляться с этой ситуацией помимо очевидного «смириться и заплатить»:

во-первых, доехать до другого штата и взять машину в аренду там; во-вторых, отказаться от поездки на автомобиле и отправиться в путь на автобусе или поездом (в случае, если стоит задача посмотреть окрестности, а не просто добраться с места на место, что легче всего сделать самолетом); в-третьих, купить подержанную машину — если планируется поездка на несколько месяцев, то трата 3-4 тысяч долларов на автомобиль имеет смысл; в-четвертых, взять машину у местных друзей. В этом случае вам, скорее всего, достанется старая школьная Toyota дочки или сына, уехавших учиться в университет на другой конец страны. Возможно, даже на «механике», как случилось со мной в Калифорнии. Это практически единственная возможность в США оказаться за рулем машины с неавтоматической коробкой передач. Ездить по крутым холмам в Сан-Франциско на «механике» очень захватывающе.

Для граждан США ситуация с арендой автомобилей, как я поняла, другая: у большинства есть страховка на водителе, а не на автомобиль, которая предоставляется банком и привязана к кредитной карте. Поэтому для местных аренда автомобиля выходит дешевле.

Имейте в виду, что машину могут отказаться дать в аренду, если клиент предоставит в качестве залоговой дебетовую, а не кредитную карту.

Если брать машину в одном городе, а ехать на ней в другой и сдавать там, сумма аренды вырастет еще на 100-500 долларов — эти деньги возьмут за перегон автомобиля обратно. По факту они этим заниматься, видимо, не станут, а оставят автомобиль там, куда его пригнали, потому что часто при аренде выдают машины с номерами другого штата.

Стоимость бензина на заправках указана за галлон (около четырех литров) и примерно соответствует российским ценам. В этом году в Луизиане и Миссисипи цена на бензин была чуть ниже двух долларов за галлон, в Калифорнии — около четырех. Дороже калифорнийских цен бензин не стоил нигде, даже в Нью-Йорке.

В США везде очень много слов. С путешественником пытаются заигрывать и шутить с каждой вывески и каждого забора. Задача, наверное, состоит в том, чтобы ты рассмеялся, притормозил, зашел и что-нибудь купил, но такой способ рекламы не вызывает раздражения. Наоборот, расслабляет. Едешь и видишь надпись у придорожного бара: «Наше пиво холоднее, чем сердце твоей бывшей»!

Церкви тоже рекламируют себя и Бога. Под Рождество, когда Санта-Клаус должен был приносить подарки детям, которые хорошо себя вели, и не приносить тем, кто вел себя плохо, у одной из церквей в штате Джорджия на вывеске было написано: «Я тоже веду список, и он длиннее! Бог». Надпись у другой церкви призывала: «Молитесь, это до сих пор работает».

Видеокамер на дорогах замечено не было, хотя жители Флориды уверяли, что они есть. Средняя скорость потока на хайвее обычно на 5-10 миль выше максимально разрешенной.

Дороги в США хорошие, но и расстояния гигантские. Поэтому имеет смысл не просто ехать из одной точки в другую, а останавливаться по пути в заранее найденных в интернете интересных местах. Это может быть пляж военно-воздушных сил США при военной базе Тинделл (Tyndall Air Force Base beach), один из красивейших и пустынных пляжей мира, с белоснежными дюнами и изумрудным морем. Или какое-нибудь мероприятие в городке вдоль трассы: съезд любителей ретро-автомобилей, съезд любителей барбекю, съезд мотоциклистов-реднеков — ну, вы поняли... Или интересный ресторан, ради которого не жаль сделать крюк в 50 километров.

Если не лихачить, то можно проехать всю Америку из конца в конец несколько раз и ни разу не пообщаться с полицейскими. В то же время на трассе номер 10 я много раз видела, как служители правопорядка останавливали машины за превышение скорости. Не знаю, как в северных штатах типа Иллинойса или Монтаны, но в южных на трассе номер 10 оказалось больше полицейских машин, чем в таких странах, как Финляндия, Англия или Швеция (можно добавить «вместе взятых», и это будет правдой). Если сравнивать, то количество подстерегавших нарушителей полицейских было таким же, как в Польше.

С другой стороны, на всем пятичасовом пути от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса я не встретила ни одного полицейского вообще, так что разные штаты в этом плане заметно отличаются.

На некоторых заправках не принимают дебетовые карты. Отправляясь в дорогу, всегда стоит иметь с собой кредитку и немного наличных. Был такой случай: спустя два месяца путешествий «Сбербанку» показалось подозрительным, что я расплачиваюсь картой в США, и он молча заблокировал ее. Я чуть не осталась в середине ничего (конкретно в городе Кинг-сити на трассе номер 101 в Калифорнии) с пустым баком в десять часов вечера. Позже пришлось звонить в банк и доказывать, что я — это я, и карту надо разблокировать. Отсюда мораль: банковских карт надо иметь с собой много и разных!

Последнее, и довольно неожиданное откровение, связанное с американским роад-трипом, — это то, что территория США фактически больше российской. Я имею в виду, что пространство, по которому реально можно путешествовать на машине, в разы больше, чем аналогичное пространство в России. Помню, как однажды мы с друзьями пытались поехать на машине в Киев на концерт Пола Маккартни . На карте казалось, что это не слишком далеко, времени у нас было в запасе сутки. Мы поехали через Курск. За границами Московской области дорога стала такой, точно ее вчера бомбили. Ехать можно было со скоростью не выше 20 километров в час, выписывая замысловатые фигуры. Водители встречных машин сказали нам, что такая дорога будет следующие двести километров. Мы повернули обратно.

В другой раз мы поехали в Петрозаводск и оттуда в Вологду. Первая часть пути прошла более-менее нормально, хотя ни один человек в здравом уме не скажет, что поездка по трассе М95 Москва — Питер усыпана розами. Худшее подстерегало нас на дороге вдоль Онежского озера, в районе Вытегры. На карте дорога была обозначена уверенной зеленой линией: шоссе регионального значения. В жизни же это оказался раскопанный песочный овраг с огромными каменными валунами. Заправка встречалась одна на 300 километров. Просторы были, но воспользоваться ими было невозможно. Машина пережила эту дорогу чудом.

Так что для автомобилиста США оказываются примерно в четыре раза больше России. Печально, как говорится, но факт.

Последний совет: заранее закачайте в плеер дорожный саундтрек на свой вкус. Вне больших городов радио в машине в основном передает выступления проповедников и кантри-музыку. С другой стороны, это очень по-американски. Аутентично.