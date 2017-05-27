Предбрачные игры

Россияне не спешат вступать в брак, к таким выводам пришли социологи. Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане теперь более осознанно и осторожно подходят к этому вопросу и регистрируют брак не раньше 29-30 лет. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров утверждает, что, прежде чем идти в ЗАГС, молодые люди предпочитают «протестировать» свои отношения, проверить, готовы ли они к совместной жизни, чтобы не совершать ошибок. Это отличается от поведения их родителей, выросших в советское время. Тогда в брак вступали в 20-25 лет, а добрачные отношения порицались. Сегодня, несмотря на активную пропаганду семейных ценностей, доля россиян, предпочитающих сожительство законному браку, достаточно велика. Как меняются взгляды молодежи на семью и брак? Какие тут тенденции? «Лента.ру» разбиралась в вопросе.

Пик популярности добрачных сожительств пришелся на конец 1990-х годов, отмечает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, почти 10 процентов пар, проживающих совместно, не регистрировали свои отношения. В тот период на смену привычной модели семьи пришли разнообразные формы сожительства, которые воспринимаются молодыми людьми как этап, предваряющий брак. Вместе с тем сожительство перестало встречать порицание в общественном сознании, наоборот, воспринималось как «пробная форма» брака.

В сталинское время брачно-семейные отношения регулировались, разводы ограничивались. В хрущевскую эпоху процедуру расторжения брака упростили, что дало всплеск разводов. «Но это не значит, что все сразу решили развестись. Люди много лет вместе не жили, но не могли официально это оформить», — говорит Тындик.

Отношение к сожительству в массовом сознании в СССР было крайне негативным: такие союзы старались не афишировать. Сам факт совместного проживания граждан без брака квалифицировал их как «неблагонадежных». Кроме того, сказывалось отсутствие рынка арендной жилплощади: молодежи, не имеющей собственного жилья, сожительствовать было негде. А регистрация брака и рождение детей были достаточным основанием для того, чтобы встать в очередь на получение квартиры от государства. Во многом из-за советского прошлого термин «сожитель» до сих пор воспринимается с отрицательной коннотацией.

Времена изменились: сейчас половина россиян с пониманием относится к совместной жизни до брака. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром РОМИР в 2015 году. Порядка 15 процентов опрошенных не считают штамп в паспорте обязательным условием счастливой семейной жизни, и только треть не признают такие отношения допустимыми. Социологи приходят к выводу, что молодые люди видят в сожительстве не только приемлемую практику, но и обязательное условие: своеобразную проверку союза на прочность. При этом положительный результат в течение нескольких лет вовсе не служит поводом к подаче заявления. Многих вполне устраивает и такое положение. От добра добра не ищут.

Растет и планка «брачного возраста»: два года назад половина россиян признавали разумным вступление в брак с 18 до 24 лет. Еще 6 процентов предпочитали воздерживаться от походов к ЗАГС до 30 лет. Среди женщин традиционно велика доля тех, кто считает, что выходить замуж нужно как можно раньше, лучше всего — до 24 лет. Мужчины склонны жениться в 26-29 лет.

Возраст вступления в брак действительно увеличился, говорит демограф Алла Тындик. «Сейчас формальное отношение к браку совсем другое. Факт регистрации привязывается к деторождению, — добавляет она. — Статистика показывает, что два этих события достаточно близки по времени. По-прежнему у нас очень много регистраций на 4-5-м месяце беременности».

В западноевропейских странах незарегистрированные союзы давно воспринимаются как норма. Еще в ХХ веке сожительство перешло из разряда девиантных форм во вполне легитимную альтернативу церковному или цивильному браку. «Пробные союзы» получили распространение преимущественно среди молодежи, нацеленной на образование и самореализацию.

По мнению демографов из НИУ ВШЭ, в России сожительство пока находится на переходном этапе: еще не стало абсолютным заменителем брака и не считается предпочтительным для совместного рождения и воспитания детей. Причем фактические союзы по длительности часто не уступают зарегистрированным и обладают многими свойствами брака, такими как общие бюджет и жилье. Согласно выводам исследователей, добрачные отношения более характерны для мегаполисов, чем сельской местности. К сожительству склонны нерелигиозные люди и те, кто получил профессиональное образование.

Есть также данные, подтверждающие, что возраст вступления в брак зависит от дохода: граждане с более высокими зарплатами и уровнем образования позже вступают в брак и заводят детей. И вообще, по словам Аллы Тындик, сейчас женитьба и замужество после окончания школы — редкость. Есть установки: получить образование, встать на ноги.

Недавние опросы показали, что в системе ценностей молодых россиян семье уготованы отнюдь не первые роли. Большинство (18 процентов) респондентов ВЦИОМ назвали приоритетным доход, 11 процентов — предпочли порядок и стабильность, еще 8 процентов считают главной ценностью возможность самореализации. Семья не вошла даже в пятерку приоритетов.

Трансформацию претерпели не только мотивация молодых людей и их ценностные ориентиры, но и отношение к самой регистрации. Социолог Тамара Ростовская в своем исследовании «Особенности матримониального поведения российской молодежи» приходит к выводу, что россияне принципиально отказываются от «штампа в паспорте» из-за отсутствия веры в прочность института брака, а также опасений за свое жилье и другое имущество, которое придется делить в случае развода (брачные контракты по-прежнему экзотика для России). В то же время главным доводом за сожительство выступает чувство свободы и независимости в отношениях. По данным последней Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, около 4,4 миллиона пар состояли в незарегистрированном браке. Причем среди граждан младше 30 лет доля сожительств превышает 35 процентов.

Тем не менее даже молодежь предпочитает жить в браке (почти две трети). По мнению социолога, на регистрации союзов чаще настаивают женщины. Связано это с тем, что брак дает им определенные гарантии на будущее. «Юридическое оформление этой процедуры предполагает повышенную ответственность мужчины за сохранение семьи и некоторую систему материальных гарантий для женщины и детей на случай развода», — указывает профессор Ростовская.