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Жакет Меланьи Трамп привлек внимание журналистов
Первая леди США Меланья Трамп появилась перед публикой на Сицилии в жакете за 51,5 тысяч долларов. Об этом сообщает телекомпания CNN.
🌼🌿Stunning Melania Trump arrives in the Sicilian town of Catania🌿🌼#FridayFeeling #FLOTUS— ღஐReflectionsofJMஐღ (@ReflectionsofJM) 26 мая 2017 г.
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Журналисты отмечают, что жена американского президента надела жакет 3D Flowers из осенней прет-а-порте коллекции Dolce & Gabbana. В широкую продажу вещь еще не поступила. На публике в жакете Трамп появилась, пока ее супруг встречался с лидерами других стран в рамках саммита «Большой семерки» в Таормине. Жены политиков в это время посетили достопримечательности острова. Саммит G7 пройдет в Италии с 26 по 27 мая. Дональд Трамп и Меланья Трамп (в девичества Кнавс) поженились в 2005 году. В 2006 году у супругов появился сын Бэррон Уильям.
Melania Trump's floral Dolce & Gabbana coat costs $51K -- about the average U.S. household income https://t.co/Fhj5ofSjh5 (AFP photo) pic.twitter.com/TTD16kWQRz— USA TODAY (@USATODAY) 26 мая 2017 г.
Президент США в настоящий момент находится в девятидневном турне. Американский президент уже посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, а также поучаствовал в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе.
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