Жакет Меланьи Трамп привлек внимание журналистов

Первая леди США Меланья Трамп появилась перед публикой на Сицилии в жакете за 51,5 тысяч долларов. Об этом сообщает телекомпания CNN

Журналисты отмечают, что жена американского президента надела жакет 3D Flowers из осенней прет-а-порте коллекции Dolce & Gabbana. В широкую продажу вещь еще не поступила. На публике в жакете Трамп появилась, пока ее супруг встречался с лидерами других стран в рамках саммита «Большой семерки» в Таормине. Жены политиков в это время посетили достопримечательности острова. Саммит G7 пройдет в Италии с 26 по 27 мая. Дональд Трамп и Меланья Трамп (в девичества Кнавс) поженились в 2005 году. В 2006 году у супругов появился сын Бэррон Уильям.